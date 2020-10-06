Остановить войну в Украине и вернуть все оккупированные территории невозможно без диалога с Россией.

Об этом в интервью изданию Politico Europe рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

— Иногда есть вопросы, на которые невозможно найти ответов. Иногда перед тобой стоят матери погибших ребят, которые ставят тебе прямой вопрос: «Когда вы закончите войну?». И в это время ты не находишь ответ. У меня нет честного ответа, что, например, 31 числа 2021 года я точно закончу войну. Но они ждут ответа, они не хотят слышать от президента, что он не уверен или не знает, — сказал президент.

Зеленский также заявил, что восстановление украинских территорий невозможно без диалога с Российской Федерацией.

— Я уверен, что мы никогда не остановим войну, если не будем говорить с Россией. Отдельный кейс — это поддержка наших западных партнеров. Но если мы не будем говорить с президентом Путиным, мы не сможем полностью восстановить Украину, вернуть все наши территории, — сказал он.

По словам президента, украинские СМИ делают все, чтобы сорвать любые возможности диалога.

— Это касается именно тех медиа, которые принадлежат или большим финансовым структурам, или политикам, которые были во власти до меня и занимали высокие должности. У них у всех есть медиа. Хотя мы никогда не сдаемся и считаем, что в любом случае в вопросе прекращения войны мы будем двигаться вперед и разговаривать и с партнерами, и с Россией для того, чтобы вернуть людей и территории, — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет вернуть Советский Союз.