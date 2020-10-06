В микрорайоне Малая Корениха в Николаеве впервые за 30 лет полностью обвинили детский сад. Работы выполнены за счет городского бюджета. 6 октября «Светлячок» гостеприимно открыл двери для своих маленьких воспитанников после масштабной реконструкции. Мероприятие состоялось с соблюдением карантинных требований.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения департамента городского головы Николаевского городского совета.

— Детсад так хорош, его и не узнать, в группах - уютно и комфортно, - радуются местные жители. - Ожидание того стоило.

Как рассказала директор Оксана Мойсеенко, обновлено буквально все - от крыши до современного оборудования и мебели.

— Мы мечтали об этом много лет. Раньше проводили частичные ремонты, однако такого - никогда. Полностью заменены все инженерные коммуникации - сантехника, электросеть, отопление, смонтирована вентиляция, установлена система пожарной сигнализации. Новая мебель, игрушки, посуда и постельные принадлежности. Здание стало как новенькое!, - рассказала Оксана Мойсеенко.

Детсад № 72 теперь украшение всего микрорайона. Радостное событие с общественностью разделили городской голова Александр Сенкевич, первый заместитель городского головы Владимир Крыленко, который начинал этот проект, еще будучи депутатом горсовета, начальник управления образования горсовета Анна Лыко, директор департамента образования и науки облгосадминистрации Елена Удовиченко, руководитель предприятия-подрядчика Владимир Педченко.

Владимир Крыленко поделился, как несколько лет назад вместе с местными жителями вынашивали идею сделать из «Светлячка» современный детский сад с самыми лучшими условиями.

— Прошло два года и столь желанное преобразование стало реальностью. Спасибо за поддержку городскому голове, начальнику управления образования, подрядчику - за качественно выполненную работу. И, конечно, жителям Малой Коренихи за терпение и понимание, - отметил Владимир Крыленко.

По словам мэра Александра Сенкевича, теперь детсад в Малой Коренихе - один из лучших в Николаеве.

— Он будет долго служить местной общине. Думаю, родители с удовольствием будут водить детей в современное, цивилизованное заведения. Еще одно важное дело завершено, работаем дальше, - констатировал мэр.

Напомним, Николаевский городской голова Александр Сенкевич считает, что городская власть должна ремонтировать в год по 5 спортивных площадок в школах.