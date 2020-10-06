Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская опубликовала видео, в котором представила участника своей команды, который занимается развитием рекреационных зон – Евгения Волового.

Об этом она сообщаила на своей странице Facebook.

– Мы уже говорили про туризм и культуру, но не забыли про обычный отдых в парках. Поэтому сегодня хочу представить стратегию развития рекреационных зон, которую мы разработали с участником моей команды Евгением Воловым. Он менеджер, IT-специалист и общественный деятель. Вместе с ним мы обсуждаем ужасное состояние парков, скверов и городских пляжей, целесообразность подрезания здоровых деревьев путем кронирования и отсутствие классической набережной в центре города. Мы знаем, что в нашем городе есть большой потенциал, который, к сожалению, остается нереализованным, - написала Татьяна Домбровская.

Евгений Воловой, как эксперт в этом направлении, предлагает пути решения этих вопросов, которые легли в основу стратегии. Он говорит об необходимости принять комплексную программу по развитию всех парков города с типовым проектом. Также предлагает проводить кронирование под наблюдением профильного специалиста-эколога, а к деревьям-долгожителям уделять особое внимание и уход.

По его словам, необходимо реконструировать набережную БАМа и объединить её в один инфраструктурный объект вместе с Диким Садом и Лагерным полем.

– Рекреационные зоны не менее важные, чем развитие бизнеса и инвестиций. Более того, можно уложить плиткой весь город, но какой в этом толк, если людям просто негде прогуляться и отдохнуть?! Я точно знаю, что вместе с сильной командой, придерживаясь нашей стратегии, мы сможем модернизировать зоны отдыха и сделать жизнь в Николаеве лучше, – добавила она.

Пресс-релиз