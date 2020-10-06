Кандидат на пост городского головы Николаева от партии «Миколаївці» Александр Садыков намерен заняться разработкой и принятием программы по реновации ветхого жилья в городе.

Об этом речь идет на его странице в Facebook.

Александр Садыков показал свой дом, котором вырос и сообщил, что дома уже 56 лет. При этом изначально максимальный срок эксплуатации таких домов был рассчитан на 25 лет, но потом был продлен до 50. Кандидат в мэры уверен, что «сама конструкция рано или поздно прекратит свое существование и это будет огромная массовая проблема», поэтому откладывать вопрос реновации ветхого жилья больше нельзя.

— Таких домов очень большое количество в городе Николаеве. Государство «приняло» очень мудрое решение, отдав все квартиры гражданам, и сказав: «Это не наша проблема, это ваши дома - делайте с ними, что хотите. И если вдруг они начнут валится - это тоже не наша проблема». На уровне государства должна быть разработана и принята программа, с заложенными деньгами в бюджет, что будут делать с ветхим жильем. На местном уровне я гарантирую, что партия «Миколаївці» разработает и начнет воплощать в жизнь программу реновации ветхого жилья. Мы не можем допустить, чтобы николаевцы остались один на один с этой проблемой, - сказал Александр Садыков.

Ранее собщалось, что кандидат в мэры Николаева от партии «Миколаївці» Александр Садыков считает, что работа новых составов городского и областного советов будет хуже, чем предыдущих в случае.