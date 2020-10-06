На сегодня в Европе растет апатия к коронавирусу COVID-19. Новые данные показывают, что в отдельных странах от него «устали» более 60% населения.

Об этом заявил директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по европейскому региону Ханс Клюге, передает Sky News.

По его словам, утомляемость измерялась различными способами в 27 странах, но, по оценкам ВОЗ, в некоторых местах она охватила более 60% населения. Он также призвал власти европейских стран взаимодействовать с населением.

– Граждане - это центральная часть решения проблемы пандемии, и политики должны относиться к ним соответственно, - заявил Клюге.

Отметим, предупреждение от ВОЗ прозвучало на фоне опасений по поводу второй волны COVID-19 в ряде стран, включая Великобританию, Францию и Испанию.

Напомним, ранее во Всемирной организации здравоохранения считают, что заболеть на коронавирус может 10% всего населения планеты — 760 миллионов человек.