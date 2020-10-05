Во Всемирной организации здравоохранения считают, что заболеть на коронавирус может 10% всего населения планеты — 760 миллионов человек.

Об этом заявил глава службы чрезвычайных ситуаций Всемирной организации здравоохранения Майкл Райан, передает Украинская Правда.

Райан, выступая в понедельник на заседании исполнительного совета ВОЗ из 34 членов, посвященном COVID-19, заявил, что по «наилучшим оценкам» примерно 1 из 10 человек во всем мире мог заразиться коронавирусом.

По его словам, цифры варьируются от городских к сельским и от разных групп, но в конечном итоге это означает «подавляющее большинство в мире остается в опасности».

Таким образом, заболеть COVID-19 в мире могут 760 миллионов человек при нынешнем населении мира, составляющем около 7,6 миллиарда. Такое количество больных намного превышает число официально подтвержденных случаев заболевания — 35 миллионов во всем мире. Специалисты давно говорят, что количество подтвержденных случаев сильно занижает истинную цифру.

Напомним, в Украине впервые за последние шесть дней зафиксировали менее 4 тысяч случаев коронавируса. За сутки заболели 3 771 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что до конца текущей недели в Украине начнут выявлять более 5000 новых случаев коронавируса в сутки. В то же время с середины июля количество госпитализированных пациентов увеличилось в 5 раз.