Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что до конца текущей недели в Украине начнут выявлять более 5000 новых случаев коронавируса в сутки. В то же время с середины июля количество госпитализированных пациентов увеличилось в 5 раз.
Об этом Степанов сообщил на брифинге 5 октября.
Он отметил, что на прошлой неделе в Украине было выявлено уже более 4,5 тыс. новых случаев коронавируса в сутки. Новый рекорд зафиксировали 3 октября — 4661 больной.
— Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше, — отметил Максим Степанов.
Он также отмечает, что ежедневно в Украине увеличивается количество госпитализированных людей. На утро 5 октября в больницах с коронавирусом находятся 16 тысяч 745 человек. До середины июля их было 3,5 тысячи, то есть почти в 5 раз меньше.
Степанов отметил, что с 37 тыс. коек, которые выделены для лечения COVID-19, 30 тысяч уже заполнены.
— Наша медицинская система имеет определенные пределы, как бы мы ни увеличивали количество коек. Сейчас у нас 37 тысяч. Максимально мы можем увеличить до 50 тысяч, — подчеркнул министр и добавил, что если в Украине люди будут продолжать нарушать карантин, то может возникнуть ситуация, когда коек в больницах будет не хватать.
Напомним, в Украине впервые за последние шесть дней зафиксировали менее 4 тысяч случаев коронавируса. За сутки заболели 3 771 человек.
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Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что до конца текущей недели в Украине начнут выявлять более 5000 новых случаев коронавируса в сутки. В то же время с середины июля количество госпитализированных пациентов увеличилось в 5 раз.
Об этом Степанов сообщил на брифинге 5 октября.
Он отметил, что на прошлой неделе в Украине было выявлено уже более 4,5 тыс. новых случаев коронавируса в сутки. Новый рекорд зафиксировали 3 октября — 4661 больной.
— Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше, — отметил Максим Степанов.
Он также отмечает, что ежедневно в Украине увеличивается количество госпитализированных людей. На утро 5 октября в больницах с коронавирусом находятся 16 тысяч 745 человек. До середины июля их было 3,5 тысячи, то есть почти в 5 раз меньше.
Степанов отметил, что с 37 тыс. коек, которые выделены для лечения COVID-19, 30 тысяч уже заполнены.
— Наша медицинская система имеет определенные пределы, как бы мы ни увеличивали количество коек. Сейчас у нас 37 тысяч. Максимально мы можем увеличить до 50 тысяч, — подчеркнул министр и добавил, что если в Украине люди будут продолжать нарушать карантин, то может возникнуть ситуация, когда коек в больницах будет не хватать.
Напомним, в Украине впервые за последние шесть дней зафиксировали менее 4 тысяч случаев коронавируса. За сутки заболели 3 771 человек.