Об этом Степанов сообщил на брифинге 5 октября.

Он отметил, что на прошлой неделе в Украине было выявлено уже более 4,5 тыс. новых случаев коронавируса в сутки. Новый рекорд зафиксировали 3 октября — 4661 больной.

— Практически уверен, что на этой неделе мы перейдем отметку в 5 тысяч, исходя из нашего отношения. Можем расти дальше, — отметил Максим Степанов.

Он также отмечает, что ежедневно в Украине увеличивается количество госпитализированных людей. На утро 5 октября в больницах с коронавирусом находятся 16 тысяч 745 человек. До середины июля их было 3,5 тысячи, то есть почти в 5 раз меньше.

Степанов отметил, что с 37 тыс. коек, которые выделены для лечения COVID-19, 30 тысяч уже заполнены.