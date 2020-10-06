Об этом он сказал в интервью Politico Europe, сообщили в пресс-службе.

— Я временно переехал в резиденцию. Сегодня это для меня просто отель, иначе я это не использовал бы. Хотя, согласно нашему законодательству, имею полное право, но я хочу жить дома, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, сейчас он вместе с женой Еленой ищет новое жилье.

— Построим дом, возьмем в аренду. Для нас важно иметь, как говорят в Украине, свое личное семейное гнездышко, — сказал глава государства.

Он добавил, что имеет квартиру, а частный дом под Киевом в июле продал, потому что там «было невозможно работать из-за COVID». Собственно после продажи он и переехал в резиденцию.

Напомним, 9 июля программа «Схемы: Коррупция в деталях» сообщила, что, по их данным, Владимир Зеленский пользуется Домом № 29 госдачи в Конча-Заспе, по соседству с которой живут бывшие президенты, спикеры и премьеры.