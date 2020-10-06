В Донецкой области на должность городских председателей зарегистрировано 113 кандидатов, из них 71 кандидат путем самовыдвижения, остальные – от организаций политических партий.

Об это сообщает гражданская сеть Опора.

– Лидером по выдвижению кандидатов от организаций партий является «Оппозиционная платформа – За жизнь» – ее кандидаты зарегистрированы в 14 городах Донецкой области, - говорится в сообщении.

Среди представленных кандидатов на должности мэров мужчины составляют подавляющее большинство – 88 человек, женщины – 25 человек.

В частности, в Краматорске городская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала 11 кандидатов на должность городского головы. Среди них только одна женщина-кандидат. Также из этих 11 кандидатов четыре человека проживают в других городах, а указанные место работы и должность этих кандидатов идентичны.

В Славянске зарегистрировано 6 кандидатов на должность мэра, в Константиновке – 15 кандидатов (из них 7 человек являются сотрудниками ООО «Гласкомерц»), в Лимане – 5, в Николаевке – 4, в Мариуполе – 5, в Бахмуте – 9, в Святогорске – 7 кандидатов.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что местные выборы на неподконтрольных территориях Донбасса не смогут состояться. Он объяснил почему.