Государственная пограничная служба Украины при осмотре иностранного судна в Николаевском морском порту обнаружила двух нелегальных мигрантов из Гвинеи и наркотические вещества.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Военнослужащие Херсонского пограничного отряда обнаружили двух нелегальных мигрантов — граждан Гвинеи без документов. Иностранцы незаконно попали на судно в порту Конакри и намеревались добраться стран Евросоюза», — сказано в сообщении.

Кроме того, при дальнейшем осмотре судна в одном из нежилых помещений обнаружен сверток с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, предварительно — марихуаной, а также самодельное устройство для курения.

«Об обнаружении наркотического вещества пограничники сообщили правоохранителям, а нелегальные мигранты останутся под стражей до отхода судна», — заключила пресс-служба.

В сентябре 2020 года Госпогранслужба при оформлении иностранного судна, прибывшего из Гвинеи в пункт пропуска «Днепро-Бугский МТП», обнаружила трех нелегальных мигрантов (предварительно — граждане Гвинеи) без документов, удостоверяющих личность.