В случае, если в течение двух недель в Николаеве ситуация с заболеваемостью коронавирусом COVID-19 не изменится в положительную сторону, город будет переведен в красную карантинную зону.

Об этом сегодня, 6 октября, в ходе комиссии ТЭБ и ЧС рассказал главный санврач Николаевщины Владимир Клочко, пишут НикВести.

Как известно, 5 октября Николаев перешел в «оранжевую» карантинную зону.

– Если в течение двух недель ситуация не меняется, город Николаев по протоколу попадает в «красную» зону. Тогда у нас возникают очень большие проблемы, - сказал Владимир Клочко.

Санитарный врач подчеркнул, что количество заболевших в городе продолжает расти из-за пренебрежения жителями индивидуальных средств защиты.

Владимир Кличко заявил, что в случае попадания в «красную» зону, будут запрещены работа общественного транспорта, учебных и развлекательных заведений, а также ресторанов и кафе.

– Маска, с которой мы ходим, работа определенных учреждений, которые абсолютно не обращают внимание на требования, это маленькие магазины или большие… Такой подход к решению вопроса приведет к тому, что потом этот же человек останется без работы. «Красная» зона заставит так сделать. Он останется без каких-то социальных благ, потому что заставит это сделать «красная» зона. Он не сможет добраться, будет жаловаться, - сказал Владимир Клочко.

Напомним, по состоянию на 10:00 6 октября в Николаевской области выявлено 222 новых случая COVID-19.