Президент Владимир Зеленский заявил, что европейские партнеры заверили в отсутствии угроз для безвизового режима для граждан Украины.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в рамках 22-го саммита Украина-ЕС, сообщает корреспондент Укринформа.

— Партнеры по ЕС заверили, что безвизовому режиму ничего не угрожает, а Украина четко выполняет все необходимые критерии, — заявил Владимир Зеленский.

По его словам, как только позволит эпидемическая ситуация, украинцы смогут вновь планировать путешествия в Европу.

Напомним, что представители Украины и Европейского Союза на полях двустороннего саммита подписали 6 финансовых соглашений на общую сумму почти 400 миллионов евро.