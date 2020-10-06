Врач президента США Шон Конли во время последнего осмотра президента указал на отсутствие каких-либо симптомов коронавирусной болезни у Дональда Трампа.

Соответствующий документ обнародовала во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макенани.

— Сегодня утром команда врачей президента встретилась с ним в резиденции. Он провел спокойную первую ночь дома, и сегодня он не сообщил о каких-либо симптомах, — отмечается в отчете.

При этом указывается, что жизненные показатели главы Белого дома остаются стабильными, уровень насыщенности кислородом составляет 95-97%.

— В целом он продолжает чувствовать себя очень хорошо, — отметил личный врач президента.

Напомним, сегодня инфицированный коронавирусом президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

Ранее сообщалось, что представители Секретной службы США, которые обеспечивают охрану первых лиц государства, выразили возмущение в связи с выездом главы Белого дома на автомобиле к своим сторонникам из госпиталя, где он лечится от опасного вируса.