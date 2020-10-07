Евросоюз призвал Украину ускорить проведение судебной реформы и борьбу с коррупцией.

Об этом сказано в заявлении по итогам саммита, пишет Корреспондент.

В ЕС также заявили, что приветствуют земельную реформу, принятие закона о регулировании банковской деятельности и достигнутый прогресс в децентрализации. При этом Евросоюз считает недостаточными усилия Украины в осуществлении судебной реформы, борьбе с коррупцией и деолигархизации.

— Мы договорились о важности ускорения и укрепления усилий по реформам, в частности в отношении судебной власти (включая реформирование Высшего совета правосудия и независимый отбор добросовестных судей) и борьбы с коррупцией, обеспечивая сильные и независимые антикоррупционные институты. Мы приветствовали возобновление обязательств Украины бороться с влиянием частных интересов («деолигархизация»), — сказано в заявлении.

Саммит признал «значительный прогресс, достигнутый Украиной в процессе осуществления реформ», и согласился с необходимостью дальнейшего ускорения этих усилий.

Напомним, представители Украины и Европейского Союза на полях двустороннего саммита подписали 6 финансовых соглашений на общую сумму почти 400 миллионов евро.