Исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чад Волф представил документ под названием «Оценка угроз Родине».

Это первый в своем роде отчет, в котором объединена вся имеющаяся у Министерства внутренней безопасности информация о факторах, угрожающих нацбезопасности США, включая разведывательные и оперативные данные, сообщает «Голос Америки».

По словам Чада Волфа, в отчете представлена максимально подробная информация, на основании которой министерство планирует свои действия по защите национальной безопасности Соединенных Штатов.

— Прочитав отчет, американцы больше узнают о традиционных угрозах, таких как терроризм и организованная преступность. Они также поймут, что наша страна сталкивается со значительной угрозой со стороны таких государств, как Китай, Россия и Иран, — заявил Чад Волф.

Основные выводы, к которым пришли авторы отчета, оценивая угрозы нацбезопасности США в 2020 году:

Киберпреступность, как со стороны национальных государств, так и негосударственных хакеров, останется острой проблемой, и, вероятно, будет расти.

Благодаря пандемии COVID-19, экономические конкуренты США получили новые возможности для извлечения выгоды за счет американцев.

Китай, Россия и Иран будут пытаться скомпрометировать или нанести ущерб критически важной избирательной инфраструктуре во время выборов в 2020 году с помощью киберпреступлений. Эти же страны будут пытаться влиять на предпочтения американских избирателей.

Наибольшую террористическую угрозу США представляют идеологически мотивированные террористы-одиночки и небольшие группировки. Экстремисты по-прежнему представляют собой постоянную и смертельно опасную угрозу.

Еще одна значительная угроза нацбезопасности - международные преступные группировки, в особенности мексиканские картели.

После завершения пандемии COVID-19, Министерство внутренней безопасности ожидает увеличения миграционного потока из Центральной и Южной Америки в направлении юго-западной границы США с Мексикой до уровней, которые наблюдались до начала пандемии.

Серьезная угроза жизни и безопасности американцев, а также фактор, разрушительно влияющий на экономику — стихийные бедствия.

Напомним, Американский госдепартамент ранее объявил, что США отзывают визы у более чем 1 тысячи китайских студентов и аспирантов, чье пребывание на территории Соединенных Штатов представляет угрозу национальной безопасности США.