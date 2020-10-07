За минувшие, 6 октября, российские оккупационные войска дважды нарушили режим прекращения огня около Водяного и Зайцевого, используя гранатометы и стрелковое оружие.

Об этом свидетельствует сообщение штаба ООС.

– Так, в районе ответственности ОТУ «Восток» противник открывал неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцевого, а из стрелкового оружия - неподалеку Водяного. Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали, - говорится в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.



