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В среду, 7 октября, мир пересек отметку в 36 миллионов случаев коронавируса, еще 4 октября сообщалось о 35 миллионах.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
За последние сутки обнаружили более 311 тысяч больных. Около половины новых случаев обнаружили в Индии, США, Бразилии, Аргентине и Великобритании.
Напомним, Украина за суточным приростом больных в очередной раз оказалась на 13 месте.
За это же время от осложнений заболевания умерли 5553 человека. За время пандемии жертвами коронавируса стали 1 миллион 54 тысячи человек. Сейчас лечатся 7,8 миллиона. Победили болезнь больше 27 миллионов человек.
В среду, 7 октября, мир пересек отметку в 36 миллионов случаев коронавируса, еще 4 октября сообщалось о 35 миллионах.
Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.
За последние сутки обнаружили более 311 тысяч больных. Около половины новых случаев обнаружили в Индии, США, Бразилии, Аргентине и Великобритании.
Напомним, Украина за суточным приростом больных в очередной раз оказалась на 13 месте.
За это же время от осложнений заболевания умерли 5553 человека. За время пандемии жертвами коронавируса стали 1 миллион 54 тысячи человек. Сейчас лечатся 7,8 миллиона. Победили болезнь больше 27 миллионов человек.