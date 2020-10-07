Президент США Дональд Трамп приказал рассекретить документы, касающиеся расследования связей с Россией, а также скандала с электронной почтой его конкурентки на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. В то же время он поручил не изымать любую конфиденциальную информацию.

Об этом глава Белого дома написал в своем Twitter.

Он назвал «российское дело» крупнейшим политическим преступлением в американской истории.

– Я в полной мере позволил рассекретить вполне все без исключения документы, касающиеся крупнейшего политического преступления в американской истории - связанного с Россией обманом. Точно так же это касается и скандала с электронными сообщениями Хиллари Клинтон. И никаких изъятий конфиденциальной информации! - написал Дональд Трамп.

Напомним, президент США Дональд Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, больше не находится в медицинском центре.