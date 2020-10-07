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Ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет ухудшаться. По последним данным, обнаружены 4888 случаев коронавируса.
Об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
Ситуация в ОРДЛО ухудшится с наступлением холодов, считают в ООН.
– По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрированы 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли, - говорится в сообщении.
Сейчас там госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более длительным, и система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных.
Напомним, в среду, 7 октября, мир пересек отметку в 36 миллионов случаев коронавируса, еще 4 октября сообщалось о 35 миллионах.
Ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей будет ухудшаться. По последним данным, обнаружены 4888 случаев коронавируса.
Об этом сообщают в Управлении по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.
Ситуация в ОРДЛО ухудшится с наступлением холодов, считают в ООН.
– По последним данным, на неподконтрольных правительству районах зарегистрированы 4888 случаев заражения коронавирусом, 265 человек умерли, - говорится в сообщении.
Сейчас там госпитализируют уже около 700 человек в день, пребывание пациентов в больницах становится все более длительным, и система здравоохранения вскоре перестанет справляться с наплывом зараженных.
Напомним, в среду, 7 октября, мир пересек отметку в 36 миллионов случаев коронавируса, еще 4 октября сообщалось о 35 миллионах.