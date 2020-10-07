Об этом рассказал главный санитарный врач Виктор Ляшко изданию «РБК».

По его словам, волна коронавируса — это когда есть пиковая загрузка (до 10000 и более случаев), затем падение до единичных случаев, а затем снова рост на десятки тысяч в день.

По его словам, во Франции, Испании и Германии четко прослеживалась первая волна пандемии в марте-апреле (фиксировали по 8-9 тысяч случаев в сутки) и вторая волна в сентябре-октябре (фиксируют 12-13 тысяч новых случаев). В Украине же, как говорит Ляшко, «есть постепенный рост, с которыми система здравоохранения пока справляется».

В Минздраве говорят, что в Украине с самого начала пандемии наблюдалось относительно медленный, но уверенный рост количества случаев, без заметных спадов.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 4 тысяч 753 людей. Также известно, что 2569 пациентов вчера выздоровели, а 77 — умерли от осложнений.