Олег Мудрак

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета от партии «Наш край» Олег Мудрак считает, что представители политической партии «Слуга народа» в Николаевской области делает все, чтобы мешать своим политическим оппонентам воплощать их инициативы.

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Он отметил, что «зеленые» пытаются блокировать ремонт отделения Николаевской областной инфекционной больницы.

— Город, как королевство кривых зеркал — не иначе. Алексей Вадатурский ремонтирует инфекционку и это прекрасно — аплодирует вся область. Татьяна Домбровская самостоятельно ремонтирует крышу «Трудовых резервов» — ей не мешают. Юрий Кормышкин и его партнеры берутся за ремонт отделения инфекционки, потому как работы для меценатов там на годы вперед — ему запрещают и делают это преднамеренно, показательно и без особых угрызений совести. Не кажется ли вам, как минимум, это странным? — задался вопросом Олег Мудрак.

Также кандидат в депутаты городского совета заявил, что губернатор губит область намеренно и такой непрофессиональной команды у руля регионом еще не было.

— Более слабого, глупого, непоследовательного губернатора наша область не видела с момента ее основания. Впрочем как и его «сгуртованной команды», собранной со всех весей Украины по непонятным квалификационным признакам, на фоне полного отсутствия хоть каких-либо профессиональных компетенций. Это же абсурд! Это же полнейшая глупость и непоследовательность зеленой «команды», которую хрен знает каким ветром надуло в нелюбимый ими Николаев и ненавидимую ими область, отношения к которой они никогда не имели и до своего назначения с трудом показали бы ее на «глобусе Украины», — говорит Олег Мудрак.

К тому же, подчеркнул Олег Мудрак, все эти действия уничтожат рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского.

— Мне кажется, что николаевцам пора давать публичную оценку руководству области и доносить до Офиса президента, что еще год правления этих государственных невеж напрочь втопчет рейтинг президента в пыль степи юга Украины, — резюмировал он.

пресс-релиз