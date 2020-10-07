В Украине на предотвращение распространения COVID-19 потратили 6,75 млрд гривен. Такие данные предоставило Госказначейство по состоянию на 1 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

– По данным Госказначейства, по состоянию на 1 октября 2020 года на приобретение товаров и услуг для предотвращения распространения COVID-19 за счет бюджетов всех уровней осуществлено платежей на сумму 6,75 млрд гривен: 3,39 млрд гривен из государственного бюджета и 3,36 млрд гривен из местных бюджетов, - говорится в сообщении.

При этом за сентябрь потрачено 1,4 млрд гривен.

Напомним, в Украине за минувшие сутки, 6 октября, коронавирусное заболевание подтвердили у рекордного количества людей — 4 тысяч 753 людей. Также известно, что 2569 пациентов вчера выздоровели, а 77 — умерли от осложнений.