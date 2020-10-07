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Команда кандидата в мэры от «Слуги Народа» Татьяны Домбровской продолжает знакомить николаевцев с наработками стратегии развития города, которыми занимается кандидат в депутаты Евгений Воловой – известный активист и общественный деятель.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Участник команды рассказал о проблемах в этой отрасли и вариантах их решения. Для решения проблем с неухоженным внешним видом города и отсутствием современных зон отдыха, Евгений предлагает разработать типовой проект единый для всего города, чтобы в каждом парке была трасса для бега и отдельно для велосипеда, современная детская и баскетбольная площадка, современные площадки для воркаута и кроссфит и закрытая площадка для выгула домашних животных. Также эксперт заявил, что нужно полностью избавиться от амброзии про которую местные власти забывают, а это пагубно влияет на здоровье жителей города.
– Хочу, чтобы в каждом районе города у людей была возможность и желание комфортно пробежаться, или проехаться на велосипеде. Прогуляться с детьми, или просто отдохнуть в тени деревьев. Позаниматься любимым спортом, или выгулять своего питомца, - пишет Евгений Воловой.
Отдельно рассмотрена тема кронирования здоровых деревьев. Евгений Воловой предлагает решить её таким образом:
– Работы должны проводиться под личным надзором профильного специалиста эколога. Не стоит превращать наш и так жаркий город в пустыню. А к деревьям долгожителям должен быть особый уход, ведь это не только наше здоровье, но и наша история.
Ещё одна тема, которую затронул эксперт команды Домбровской – отсутствие классической набережной.
– Отдельное внимание обратил на береговые линии. Это наше богатство и потенциал. Именно это может стать и станет настоящим магнитом Николаева. Верю, что у нас может быть лучшая набережная в стране!, - подытожил Евгений Воловой.
Вместе с Татьяной Домбровской он заявил о готовности улучшить сферу рекреации в Николаеве.
– Всё у нас получится! Просто нужно брать и делать, - заявил Евгений Воловой.
Пресс-релиз
Команда кандидата в мэры от «Слуги Народа» Татьяны Домбровской продолжает знакомить николаевцев с наработками стратегии развития города, которыми занимается кандидат в депутаты Евгений Воловой – известный активист и общественный деятель.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Участник команды рассказал о проблемах в этой отрасли и вариантах их решения. Для решения проблем с неухоженным внешним видом города и отсутствием современных зон отдыха, Евгений предлагает разработать типовой проект единый для всего города, чтобы в каждом парке была трасса для бега и отдельно для велосипеда, современная детская и баскетбольная площадка, современные площадки для воркаута и кроссфит и закрытая площадка для выгула домашних животных. Также эксперт заявил, что нужно полностью избавиться от амброзии про которую местные власти забывают, а это пагубно влияет на здоровье жителей города.
– Хочу, чтобы в каждом районе города у людей была возможность и желание комфортно пробежаться, или проехаться на велосипеде. Прогуляться с детьми, или просто отдохнуть в тени деревьев. Позаниматься любимым спортом, или выгулять своего питомца, - пишет Евгений Воловой.
Отдельно рассмотрена тема кронирования здоровых деревьев. Евгений Воловой предлагает решить её таким образом:
– Работы должны проводиться под личным надзором профильного специалиста эколога. Не стоит превращать наш и так жаркий город в пустыню. А к деревьям долгожителям должен быть особый уход, ведь это не только наше здоровье, но и наша история.
Ещё одна тема, которую затронул эксперт команды Домбровской – отсутствие классической набережной.
– Отдельное внимание обратил на береговые линии. Это наше богатство и потенциал. Именно это может стать и станет настоящим магнитом Николаева. Верю, что у нас может быть лучшая набережная в стране!, - подытожил Евгений Воловой.
Вместе с Татьяной Домбровской он заявил о готовности улучшить сферу рекреации в Николаеве.
– Всё у нас получится! Просто нужно брать и делать, - заявил Евгений Воловой.
Пресс-релиз