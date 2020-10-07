Кандидат на пост мэра от партии «Слуга народа» Татьяна Домбровская опубликовала на своей странице Facebook видео, в котором рассказывает николаевцам о своем детстве, учебе и семье.

Об этом сообщает пресс-служба Татьяны Домбровской.

— Моя семья – обычная. Мама медсестра, папа был агрономом. Я выросла в очень счастливой семье, где всегда все вместе, всё дружно, где были семейные советы и царила любовь!, – говорит Татьяна в видео.

Татьяна Домбровская также рассказала об истории знакомства со своим мужем, любви к Николаеву и развитии бизнеса.

— Я переехала в Николаев, когда поступила в университет. Тогда в одной компании я познакомилась с будущим мужем. С его стороны это была любовь с первого взгляда, а с моей стороны, наверное, как и каждой девочки, внимание нужно было завоевать. Он и завоевал. Муж мой был одессит, поэтому максимально пытался меня перетянуть на свою сторону, чтобы после замужества я уехала в Одессу. Я была категорически против. Почему я не уехала? Все просто, потому что я хочу здесь жить, я здесь выросла, у меня здесь семья. На протяжении 17-ти лет у меня был очень счастливый брак, но после так случилось, что я осталась вдовой. Мы успели построить то, что успели: это наша открытость, доброта и любовь, ту, которую мы успели вложить нашим детям. Бизнес, который сейчас у меня есть это бизнес, построенный моим супругом, и он достался мне в наследство как основному руководителю и инвестору, поэтому я всегда старалась максимально развивать и ничего не упустить, - рассказала Татьяна Домбровская.

Татьяна рассказывает и о туристическом проекте, а также о своих намерениях баллотироваться на пост мэра родного города: «Благодаря любви к городу, мне захотелось стать автором проекта «Туристический Николаев». Мэром города Николаева я хочу быть, потому что у меня есть хороший опыт управления, есть команда единомышленников, людей, которые к чему-то стремятся что-то делать, что-то менять. Мы все понимаем, что у нас есть силы, у нас есть энергия и это надо реализовывать. Я хочу, чтобы мы все гордились, живя в нашем городе».

Пресс-релиз