Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент России Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.

Об этом Светлана Тихановская написал в своем Telegram со ссылкой на свою пресс-конференцию по итогам своей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

На вопрос, будет ли Путин участвовать в решении беларусского вопроса, Тихановская ответила, что решение политического кризиса в Беларуси — дело беларусов, а не Москвы. Путин не должен решать судьбу беларусского народа, но Светлана хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран.

На вопрос, за какой помощью Светлана обратилась к Германии, она ответила, что речь о помощи по реабилитации раненых, поддержке студентов и независимых журналистов.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что тот не планирует никаких контактов с оппозиционной кандидаткой в президенты Беларуси Светланой Тихановской.