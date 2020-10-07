|Скорость ветра:
|9 м/с
|Восход солнца:
|06:59
|Заход солнца:
|18:19
|Температура завтра:
|+25 C°
|Скорость ветра:
|0.4 м/с
|Восход солнца:
|07:07
|Заход солнца:
|18:22
|Температура завтра:
|+18 C°
Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент России Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.
Об этом Светлана Тихановская написал в своем Telegram со ссылкой на свою пресс-конференцию по итогам своей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
На вопрос, будет ли Путин участвовать в решении беларусского вопроса, Тихановская ответила, что решение политического кризиса в Беларуси — дело беларусов, а не Москвы. Путин не должен решать судьбу беларусского народа, но Светлана хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран.
На вопрос, за какой помощью Светлана обратилась к Германии, она ответила, что речь о помощи по реабилитации раненых, поддержке студентов и независимых журналистов.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что тот не планирует никаких контактов с оппозиционной кандидаткой в президенты Беларуси Светланой Тихановской.
Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что президент России Владимир Путин должен быть одним из медиаторов на переговорах оппозиции с режимом Александра Лукашенко.
Об этом Светлана Тихановская написал в своем Telegram со ссылкой на свою пресс-конференцию по итогам своей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.
На вопрос, будет ли Путин участвовать в решении беларусского вопроса, Тихановская ответила, что решение политического кризиса в Беларуси — дело беларусов, а не Москвы. Путин не должен решать судьбу беларусского народа, но Светлана хотела бы пригласить его для медиации переговоров наравне с представителями других стран.
На вопрос, за какой помощью Светлана обратилась к Германии, она ответила, что речь о помощи по реабилитации раненых, поддержке студентов и независимых журналистов.
Напомним, пресс-секретарь российского президента Владимира Путина заявил, что тот не планирует никаких контактов с оппозиционной кандидаткой в президенты Беларуси Светланой Тихановской.