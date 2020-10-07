Кандидат на должность главы Ингульского сельского совета от партии «Слуга народа» Лариса Шляхова рассказала о приоритетах в развитии села.

Об этом сообщает пресс-служба партии «Слуга народа».

— Моя борьба состоит в том, чтобы к власти на селе пришла сила, которая использует весь свой потенциал для развития своей общины, убрать коррупционную составляющую, привлечь к работе образованных, честных, трудолюбивых людей, желающих изменить ситуацию, - рассказывает Лариса Шляхова.

Она рассказала, что является государственным служащим и проработала в в сельском совете на должности главного бухгалтера более 15 лет, видела разные финансовые возможности советов, знает как достоинства, так и недостатки этих возможностей. Этот опыт Ларисе Шляховой хотелось бы использовать при формировании объединенной территориальной громады в создании соответствующих структур.

— Мои убеждения в том, что только качественный подбор кадровой политики могут в корне изменить ситуацию. Создание новой, сильной громады наша задача номер один. Громада должна развиваться используя главный потенциал нашей области и страны в целом это люди, только их сила, их знания и опыт, желание созидать, могут создать условия для работы новых предприятий и новых возможностей. Доступное образование и качественная медицина, культурное развитие и спорт — это главные проблемы на селе, отсутствие дорог с твердым покрытием между селами большая проблема для коммуникации и развития, это проблемы, над которыми я буду работать, - рассказала Лариса Шляхова.

Она также рассказала, каким видит развитие Николаевской области в долгосрочной перспективе.

— Даже в условиях текущего кризиса Украина, благодаря своему географическому положению, богатым природным ресурсам и человеческому капиталу, располагает оптимальными возможностями для использования преимуществ очередного этапа глобализации. Развитие агросекторов, доступность кредитования, создание земельного банка, дотирование сельского производства — это важные и необходимые этапы развития села, - рассказала она.

Ранее сообщалось, что кандидат на пост городского головы Баштанской ОТГ от партии «Слуга народа» Александр Береговой рассказал о приоритетах, которые ставит перед собой.