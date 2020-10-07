Александр Береговой

Кандидат на пост городского головы Баштанской ОТГ от партии «Слуга народа» Александр Береговой рассказал о приоритетах, которые ставит перед собой.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

— Не знаю почему, но на территории, где я проживаю, люди, которые приходят к власти просто работают на уничтожение этой территории. Для того, чтобы изменить эту ситуацию во власть идет команда политической партии «Слуга народа», которую возглавляю я, кандидат на должность городского головы Баштанской ОТГ. Я хочу изменить не только качество управления ОТГ, но и отношение власти к людям. Открытость власти, готовность к диалогу и помощи — вот мои приоритеты, ведь я простой человек который работает над собой каждый день, побеждая и совершая ошибки. Главное не останавливаться, ведь впереди долгий путь, который предстоит пройти достойно, - рассказал Александр Береговой.

Он. рассказал, что сформировал команду, представленную из каждого населенного пункта для того, чтобы проблематика всей ОТГ обсуждалась при формировании бюджета и распределении субвенций.

— В нашей команде специалисты из разных сфер: учителя, аграрии, юристы, управленцы, экономисты, спортсмены, предприниматели. Именно наш совместный опыт позволяет нам верить в изменение к лучшему, - отметил Александр Береговой.

Он также рассказал, какой видит Баштанскую ОТГ.

— Для меня наша ОТГ и есть наш дом, ведь здесь я создал свою семью, воспитываю своих детей, здесь живут мои родители. Я хочу, чтобы мои соотечественники нашли свое предназначение именно здесь, ведь Баштанщина – это наша малая родина, с которой мы все связаны генетически. Весь мир меняется, а направленность нашей громады остается фискального направления. Когда громада начнет зарабатывать, а не жить только на налоги и субвенции? Нам не нужны подачки нам нужно поменять отношение к управлению, и мы готовы к этому! С уверенностью скажу, что и люди ждут от нас этого! Мы много ездим по населенным пунктам, общаемся с людьми и видим проблемы, которые их окружают, видим пути решения этих проблем и готовы к работе. Чем люди могут помочь? Помощь от людей нужна и важна, как никогда. Ведь в день выборов все решат именно они! Мы защитим их выбор! Нам нельзя оставаться в таком состоянии и с таким управлением! Меняем старых управленцев, или останется все как есть, а они этого и ждут. Будет так как решите Вы!, - обратился Александр Береговой к жителям Баштанской ОТГ.

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