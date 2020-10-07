Наталья Казарина

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Наталья Казарина заявила о намерении добиться реализации проектов «Большой стройки» в Казанковском районе.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

— Мне небезразлично будущее моей общины, страны, моего края где я родилась, выросла где корни моего рода. Успешная цветущая община - это Украина, Украина-это ты! Для меня быть депутатом - это воплощать полезные проекты для своего города, общины.Президент определил большие, амбициозные цели - одна из них - «Большая стройка» (дороги, садики, больницы, стадионы), - рассказала Наталья Казарина.

В ее планах - реализовать в Казанковском районе несколько проекты в рамках «Большой стройки»:

Реконструкция центрального стадиона; Капитальный и эксплуатационный ремонт дорог. Обеспечение питьевой водой населения. (Реконструкция, строительство водоснабжения) Развитие инфраструктуры. Ремонт районного дома культуры (разработанна проектная документация).

— «Для человека, который не знает куда плыть, никогда не бывает сопутствующего ветра». Я никогда не плыла по течению, ведь только когда определена цель, ее возможно достигнуть. Всегда нужно иметь желание идти вперед, воплощать в реальность свои мечты, а как известно, мечты сбываются после действий. Поэтому мы должны объединяться и развивать современную независимую Украину. Потенциал у нас очень богатый. Безгранично люблю Украину и украинский народ, есть у нас что то такое бесценное, поэтому я уверена, что в будущем, Украину будут ставить в пример во всем мире, - рассказала Наталья Казарина.

Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Павел Бартдинов рассказал о приоритетах, которые ставит перед собой.