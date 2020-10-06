Павел Бартдинов

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Павел Бартдинов рассказал о приоритетах, которые ставит перед собой.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

— Несмотря на то, что я достаточно молод и скептики могут сказать о недостаточности «глобального жизненного опыта» по развитию города, общины и области, хочу сказать, что мне повезло. И, начиная с 14 лет, я путешествовал как по всей Украине так и странами мира, а после окончания школы фактически проживаю на две области. Сравнивая достижения развитых стран, культурных мест нашего государства от быта и до «подходов» к «хозяйствованию» в Николаеве и области - трудно оставаться равнодушным. Так, команда, которая по моему мнению, объединенная смыслом и главное не безразличием к судьбе своего края, к условиям в которых мы с вами живем и где будут расти наши с вами будущие поколения собралась достойная. Имею готовность посвятить часть своей жизни общественной деятельности, для эффективного и главное честного хозяйствования, - сказал Павел Бартдинов.

Он назвал свои приоритеты:

Наполнение бюджета - адекватность и полнота налогообложения всех субъектов хозяйствования, где должны платить все честно и незаангажировано (без «прикрытия» во властных кабинетах). Поощрение к уплате «малого» бизнеса - парикмахерские, «домашние» кондитерские. швейные и СТО, которые уклоняются от налогов. Проверки и мониторинг бизнеса с явно наемными работниками, где «числится» не более одного - трех человек. Для этой работы необходимо поощрять законопослушных граждан, (инициировать например изменения в трудовой кодекс, например предоставлять льготы на «отпускных» выплаты, соцпакет ) чтобы недобросовестный работодатель не смог с легкостью привлечь к работе не оформленного работника.

Борьба с засорением окружающей среды. Мусопереработка, сохранение ресурсов и переход на альтернативное топливо (бюджетные организации и предприятия коммунальной собственности)

Внедрение в регионе возможностей современной техники, для ограничения контакта с чиновниками и ликвидации «очередей» за справками или иными вопросами жизни и быта. Создание центров по обучению старшей категории населения (при центрах занятости, пенсионных фондах, в учебных классах библиотек.

Восстановление инфраструктуры области (особое внимание к курортных районов и «зеленых» туристических маршрутов области), обустройство и контроль за надлежащим содержанием памятников истории и памятных знаков. Развитие «туристической Николаевщины», как источник дохода и предмет гордости.

— Считаю, что работы много. Умею доводить задуманное до логического конца, надеюсь, что все хорошее, что удалось увидеть, попробую перенести к нашему настоящему, при этом не потеряв колорит южного региона. В работе главное жить «проблемами» и жизнью простого гражданина, и желать эту жизнь сделать комфортней, колоритней, без желания ехать в «поисках» лучшей судьбы от своих семей и родных. Наибольшая ценность для меня - это желание жить в Украине, а также усилия по развитию региона Создание комфортных условий для бизнеса и воспитания детей. Считаю надо разумно тратить средства, объединять общины для экономии ресурсов (газ, эл.энергия, питьевая вода), бережно относиться к объектам коммунальной собственности, экологии (очистные сооружения, засорения и застройка береговых зон), сохранения лесных ресурсов и прочее, - сказал Павел Бартдинов.

Ранее сообщалось, что кандидат на должность сельского головы Привольного в Баштанском районе от партии «Слуга народа» Ирина Колесник рассказала о том, как планирует улучшить жизнь в селе.