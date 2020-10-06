Кандидат на должность сельского головы Привольного в Баштанском районе от партии «Слуга народа» Ирина Колесник рассказала о том, как планирует улучшить жизнь в селе.
Об этом сообщают в пресс-службе партии «Слуга народа».
— Сильная громада – это общество, где существует единство, честность, справедливость и порядок. В будущем планирую, с новым составом депутатов, в первую очередь отработать проблемные вопросы всех сел, которые можно и нужно решить, - рассказала Ирина Колесник.
Цели, которые перед собой ставит Ирина Колесник:
— Надеюсь на поддержку и доверие каждого жителя каждого сельского совета, потому что наши села стоят изменений и лучшей жизни! Не будем равнодушными к нашему будущему!, - сказала Ирина Колесник.
Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского облсовета от партии «Слуга народа» Татьяна Рябова рассказала, какие отрасли региона она планирует развивать.
|
Как Варваровский мост остался без ремонтаОлег Мудрак
|
О ситуации в городской ТВКСтанислав Мартиросов
|
Немного интересного из цифрового мира в сентябреЕвгений Василенко
|
Вибори близько: кого з політиків найчастіше згадують в онлайн-медіа Миколаєва?Катерина Середа
Кандидат на должность сельского головы Привольного в Баштанском районе от партии «Слуга народа» Ирина Колесник рассказала о том, как планирует улучшить жизнь в селе.
Об этом сообщают в пресс-службе партии «Слуга народа».
— Сильная громада – это общество, где существует единство, честность, справедливость и порядок. В будущем планирую, с новым составом депутатов, в первую очередь отработать проблемные вопросы всех сел, которые можно и нужно решить, - рассказала Ирина Колесник.
Цели, которые перед собой ставит Ирина Колесник:
— Надеюсь на поддержку и доверие каждого жителя каждого сельского совета, потому что наши села стоят изменений и лучшей жизни! Не будем равнодушными к нашему будущему!, - сказала Ирина Колесник.
Ранее сообщалось, что кандидат в депутаты Николаевского облсовета от партии «Слуга народа» Татьяна Рябова рассказала, какие отрасли региона она планирует развивать.