Украина уверенно идет к полноправному членству в Евросоюзе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале по результатам саммита Украина-ЕС.

— А знаете, это действительно был хороший саммит. Все четко, по-партнерски, с огромным взаимным уважением и интересом. Потому что мы интересны. Перспективные. Ответственные. Мы не боимся любых вызовов. И слово свое умеем держать, — написал Владимир Зеленский.

Президент отметил, что «саммит дал понятную конкретику».

— Ничто старое не вернется. Потому мы уверенно идем к полноправному членству в Евросоюзе. И это является главным итогом встреч в Брюсселе. Членство не как самоцель, а как признание наших ценностей. Украина уже точно переросла действующее Соглашение об ассоциации и стремится к его обновлению. К большим амбициям и глубине. И да, мы получили положительный ответ от Евросоюза, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Зеленский также напомнил, что Украина получит и «промышленный безвиз», что даст еще больше возможностей для экспорта, - уже начала работу соответствующая экспертная миссия.

— Украина получит «открытое небо». После семи лет различных манипуляций наконец имеем четкое понимание, что соглашение о совместном авиапространстве будет подписано в ближайшее время. Это - миллионы возможностей для более легких путешествий и деловых контактов. Конечно, после пандемии. Потому мы и есть часть цивилизации, — уточнил Владимир Зеленский.

Он отметил, что Евросоюз подтвердил, что поможет Украине получить настоящую вакцину, когда она появится и не будет вызывать сомнений у ученых.

— Поэтому не советую очень верить в предвыборные «инициативы» отдельных циников, которые уже вакцинировались непроверенным средствами, — подчеркнул Владимир Зеленский.

Президент подчеркнул, что полностью сняты все искусственные опасения относительно безвиза для украинцев.

— В документах по итогам саммита все формулировки на сто процентов проукраинские, — резюмировал Владимир Зеленский.

Как сообщалось, Украина и Великобритания подпишут меморандум о развитии украинского военно-морского флота. В его рамках Лондон профинансирует флот почти на 1,4 млрд евро.