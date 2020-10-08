Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов посетит Женеву и встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. В Женеве 8 октября состоится международная посредническая встреча в связи с вооруженным конфликтом вокруг Нагорного Карабаха.

Об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана.

— Министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов отправляется с рабочим визитом в Женеву. Цель визита — встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и представление сопредседателям позиции Азербайджана по урегулированию конфликта, — говорится в сообщении.

Как сообщает DW, пока неясно, приедет ли в Женеву и глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, чтобы провести отдельные переговоры с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Представитель МИД Армении исключил возможность встречи Мнацаканяна с Байрамовым.

По его словам, «нельзя одной рукой вести переговоры, а другой — военные операции».

Отметим, Минская группа была создана в 1992 году с целью разрядки конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США.

Напомним, премьер Армении призвал мир признать независимость Нагорного Карабаха.