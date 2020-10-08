Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская не считает целесообразным разрушать коммерческие отношения с РФ, если они выгодны для стран.

Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Zeit, комментируя будущее Союзного государства РФ и Беларуси

— Если будущий президент Беларуси увидит, что Союз работает в интересах обеих сторон, то это будет продолжаться. Почему нет? Мы не враги. У нас коммерческие отношения, зачем их разрушать, если они выгодны для обоих? — сказала Светлана Тихановская.

В то же время сближение с Украиной, по ее мнению, может произойти, если на то будет воля белорусского народа.

Светлана Тихановская призналась, что совсем не хочет быть президентом и очень боялась идти на выборы. По её словам, её муж, который сам планировал баллотироваться, но был брошен за решетку и не знал о её решении.

В целом, по её словам, сейчас в Беларуси за решеткой 78 политзаключенных.

Комментируя официальные результаты президентских выборов в Беларуси, Светлана Тихановская сказала, что не знает, сколько голосов на самом деле получил её соперник Александр Лукашенко, но предполагает, что около 55 процентов (однако не 80,1%, как заявила ЦИК).

Она отметила, что многие милиционеров уже дезертировали, особенно после того, как оппозиция начала каждую неделю публиковать сотни имен спецназовцев. При этом, по убеждению Светланы Тихановской, многие работники милиции не хотят и дальше поддерживать Лукашенко, но боятся.

Как сообщалось, в Беларуси «киберпартизаны» готовят масштабную атаку на банковскую систему страны и призывают граждан обналичить банковские карты и «отозвать депозиты» со счетов госбанков.