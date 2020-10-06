В Беларуси «киберпартизаны» готовят масштабную атаку на банковскую систему страны и призывают граждан обналичить банковские карты и «отозвать депозиты» со счетов госбанков.

Об этом сообщает Telegram-канал «киберпартизан».

По словам хакеров, они создают вредоносное ПО для банковских систем — «троян, рассчитанный на массовое внедрение в банкоматы».

— Рекомендации: до конца рабочей недели выгрести всю валюту из обменников. Обналичить банковские карты. Отозвать депозиты со счетов государственных банков. Незамедлительно, — сказано в сообщении.

Хакеры заявили, что до вечера пятницы угрозы для банковской системы нет.

Как пишет Новое время, недавно белорусские «киберпартизаны» прервали онлайн-трансляцию государственных телеканалов и показали в эфире кадры с избиением участников протестов против режима Александра Лукашенко. Также именно они передали оппозиционному Telegram-каналу NEXTA личные данные силовиков.

В Беларуси почти два месяца продолжаются массовые акции протеста против режима Александра Лукашенко, который правит страной с 1994 года, жестко подавляя оппозицию и независимые СМИ. Протесты вспыхнули после массовых фальсификаций на президентских выборах 9 августа. Белорусы требуют проведения новых выборов.

Напомним, страны Европейского союза отзывают часть своих послов из Беларуси на фоне протестов против режима Александра Лукашенко и отсутствия каких либо действий по решению политического кризиса с его стороны