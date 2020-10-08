Соединенные Штаты до конца 2020 года сократят свой контингент в Афганистане до 2,5 тысячи военных. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о планах сократить количество американских военных в Афганистане до четырех тысяч.

Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен, сообщает агентство Reuters.

— Когда президент Трамп вступил в должность, в Афганистане находилось около 10 тысяч американских военных. Сегодня там менее 5 тысяч, и это число уменьшится до 2,5 тысячи к началу следующего года, — заявил Роберт О'Брайен.

В то же время президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал, что оставшиеся в Афганистане американские войска должны вернуться на территорию США до 25 декабря.

— То оставшееся небольшое число наших смелых мужчин и женщин, которые служат в Афганистане, должно вернуться домой к Рождеству, — заявил Дональд Трамп.

Напомним, летом этого года США вывели часть своих войск из Афганистана и передали пять военных баз афганцам.