За прошедшие сутки, 7 октября, недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение оружия со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб ООС.

– За прошедшие сутки, 7 октября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Так, в районе ответственности ОТУ «Восток» недалеко от населенного пункта Водяное зафиксировано применение противником стрелкового оружия. На огневую провокацию противника украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли, - отмечается в сообщении.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

В районе проведения операции должным выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, за минувшие сутки военнослужащие Вооруженных Сил совместно с пожарными ГСЧС ликвидировали пожар вблизи населенных пунктов Майорское, Хутор Вольный, Станица Луганская, Луганское и Попасная. Продолжается ликвидация локализованных очагов возгораний неподалеку Болотенное и Катериновки.

С начала текущих суток, 8 октября, по всей линии разграничения наблюдается тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Напомним, ранее в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе штаб зафиксировал два обстрела со стороны боевиков.