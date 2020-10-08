Президент США Дональд Трамп, который 2 октября заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19, вернулся в Белый дом, где записал видеообращение.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

– Я думаю, что это было благословение от Бога, что я поймал его (COVID-19 — ред). Это было замаскированным благословением, - отметил Дональд Трамп.

A MESSAGE FROM THE PRESIDENT! pic.twitter.com/uhLIcknAjT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2020

Ранее врач Белого дома Шон Конли сообщил, что президент уже не имеет симптомов заболевания, а в его крови обнаружены антитела к коронавируса.

Напомним, 5 октября Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.



