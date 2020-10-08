Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов совместно с Государственным агентством водных ресурсов выяснят, какие вещества загрязняют Днепр.

Впервые за историю независимой Украины в бассейне Днепра будет проведен скрининг загрязняющих веществ, сообщает пресс-служба министерства.

— В течение недели, начиная с 7 октября, продлится отбор проб воды и биоты. Всего для исследования планируется отобрать 27 образцов поверхностных вод и 5 образцов биоты, - говорится в сообщении.

Все материалы отправят на исследование в Словакии в Институт окружающей среды, где расположена одна из лучших лабораторий Европейского союза.

Указано, что образцы днепровской воды и биоты исследуют путем химического скрининга, который способен обнаружить более 2 тысяч соединений. Также будет проведен нецелевой скрининг, который способен обнаружить более 65 тысяч соединений.

— Сегодня мы можем наглядно видеть, что происходит с поверхностными водами Днепра. Массовое цветение и сине-зеленые водоросли заполонили реку. В первую очередь, мы хотим выяснить в чем первопричина. После исследования мы получим информацию, в каком состоянии вообще Днепр по всем параметрам, - заявил глава Минприроды Роман Абрамовский.

Результаты скрининга станут основой для формирования перечня бассейновых специфических показателей, на которых будет базироваться программа диагностического мониторинга бассейна Днепра.

Напомним, что экс-нардеп из Николаева Давид Макарьян заявил об угрозе для людей и экологии, связанной с загрязнением водохранилищ на Донбассе.