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После пожара и взрыва на складе боеприпасов в Рязанской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Ситуация в регионе сложная.
Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.
Большинство эвакуированных разместились в домах своих родственников и знакомых. Место для временного размещения предоставили 80 гражданам.
В результате пожара полностью сгорели девять домов, находившихся вблизи складских помещений. Повреждения получили и дома на территории военного городка поселка Желтухинский.
Напомним, в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.
Из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек.
После пожара и взрыва на складе боеприпасов в Рязанской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Ситуация в регионе сложная.
Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.
Большинство эвакуированных разместились в домах своих родственников и знакомых. Место для временного размещения предоставили 80 гражданам.
В результате пожара полностью сгорели девять домов, находившихся вблизи складских помещений. Повреждения получили и дома на территории военного городка поселка Желтухинский.
Напомним, в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.
Из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек.