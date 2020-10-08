После пожара и взрыва на складе боеприпасов в Рязанской области начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Ситуация в регионе сложная.

Об этом говорится на сайте правительства Рязанской области.

Большинство эвакуированных разместились в домах своих родственников и знакомых. Место для временного размещения предоставили 80 гражданам.

В результате пожара полностью сгорели девять домов, находившихся вблизи складских помещений. Повреждения получили и дома на территории военного городка поселка Желтухинский.

Напомним, в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар на территории воинской части. После чего огонь перекинулся на склад для хранения артиллерийских боеприпасов.

Из-за взрывов боеприпасов пострадали шесть человек.