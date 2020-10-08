Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина пока не может пойти путем некоторых европейских стран, в частности, как Израиль, который снова ввел полный локдаун из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом он сообщил на брифинге в четверг, 8 октября, пишет «Слово и дело».

— Я прекрасно понимаю, что мы сейчас не можем пойти по пути, по которому пошли некоторые европейские страны. Тем путем, которым пошел Израиль, который ввел полный локдаун на 14 дней, - сказал Максим Степанов.

Глава МОЗ заявил, что будет советоваться со специалистами, как предотвратить распространение COVID-19 и при этом не остановить экономику.

— Я буду сейчас советоваться со специалистами, каким образом нам с одной стороны не остановить экономику...Я прекрасно понимаю, в каких условиях мы живем. Нам нужно, чтобы работала экономика, люди ходили на работу, но нам нужно найти баланс, который мы просто будем выполнять — своеобразная договоренность между всеми, чтобы нам, нашим близким — всегда могла быть оказана медицинская помощь, - отметил он.

Максим Степанов уточнил, что за сутки в Украине госпитализированы 900 человек с COVID-19, что также является очередным антирекордом.

Напомним, что в Министерстве здравоохранения считают необходимым найти баланс между сохранением экономики и соблюдением карантинных ограничений.