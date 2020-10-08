В Бухаресте (Румыния) местная власть приняла решение закрыть все бары, ночные клубы, дискотеки, казино и игорные залы.

Новые ограничения вводят в связи с увеличением количества новых случаев коронавируса, пишет РБК-Украина.

Сообщается, что власти Бухареста также приняли решение уменьшить расстояние вокруг школ, где обязательно нужно носить защитные маски. Теперь их будут одевать вокруг школ на расстоянии 50 метров, вместо ранее установленных 100 метров.

Также известно, что ограничения не затронут лотереи и букмекерские конторы, где продаются билеты.

Отмечается, что в Румынии за минувшие сутки зафиксировали почти 3000 новых случаев коронавируса и 82 смерти. Еще 612 пациентов находятся в реанимации. Президент Клаус Йоганнис призвал граждан придерживаться противоэпидемических мер и ограничений.

Напомним, что во Франции начали действовать новые карантинные ограничения из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Усиленный карантин будет действовать в Париже и еще более чем 10 городах.