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Президент Сирии Башар Асад заявил, что война в стране еще не закончена. По его словам, боевики хотят, чтобы война продолжалась долго.
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Отметим, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
– Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время, - сказал Башар Асад.
Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад собирался организовать операцию по ликвидации сирийского диктатора Башара Асада, но отказался от этой идеи.
Президент Сирии Башар Асад заявил, что война в стране еще не закончена. По его словам, боевики хотят, чтобы война продолжалась долго.
Об этом он заявил в интервью РИА Новости.
Отметим, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.
– Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время, - сказал Башар Асад.
Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад собирался организовать операцию по ликвидации сирийского диктатора Башара Асада, но отказался от этой идеи.