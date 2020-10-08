Президент Сирии Башар Асад заявил, что война в стране еще не закончена. По его словам, боевики хотят, чтобы война продолжалась долго.

Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Отметим, вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года.

– Пока террористы занимают некоторые районы нашей страны и совершают различного рода преступления и убийства, война не закончена. И я думаю, что их руководители намерены сделать так, чтобы она продолжалась еще долгое время, - сказал Башар Асад.

Напомним, ранее Президент США Дональд Трамп заявил, что несколько лет назад собирался организовать операцию по ликвидации сирийского диктатора Башара Асада, но отказался от этой идеи.