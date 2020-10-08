Кандидаты в депутаты Николаевского городского совета от партии «Слуга народа», которые ведут юридическую практику, рассказали об особенностях профессии.

Об этом сообщили в пресс-службе партии «Слуга народа».

Как известно, в Украине 8 октября отмечается День юриста. В партии отмечают, что юриспруденция касается многих сфер нашей жизни, и каждый из нас хотя бы раз обращался к юристам за помощью.

Поэтому, в партии «Слуга народа» решили рассказать о представителях этой профессии, которые идут на местные выборы в Николаеве.

Елена Плахотная, кандидат в депутаты Николаевского городского совета по 3 округу в Корабельном районе. Окончила Украинский морской технический университет им. Макарова по специальности «Правоведение» в 2003 году. Квалификацию магистра получила в Одесской национальной юридической академии в 2006 году.

Имеет 17 лет юридической практики, из них 7 на госслужбе. Последние 10 лет ведет частную практику, связанную с жителями и предприятиями Корабельного района Николаева. С 2019 – помощник народного депутата Украины.

Елена Плахотная рассказала, какие уроки для себя извлекла, работая юристом: безвыходных ситуаций не бывает, к проблеме нельзя относиться поверхностно. одно из первых правил – вникнуть в суть, доверять документам и поступкам, а не словам.

— Предпочитаю сказать правду и обсудить все риски и шансы, даже если это не то, что хочет слышать клиент. Никогда не рассказываю красивых, но не реалистичных историй, - рассказывает Елена Плахотная.

Еще одним юристом, который идет в депутаты от «Слуги народа» является Елена Нестеренко. Она баллотируется по 4 избирательному округу в Ингульском районе.

В 2001 году она окончила Одесский национальный университет им. И.И. Мечникова по специальности правоведение, в 2005 - Николаевский государственный гуманитарный университет им. П. Могилы комплекса Киево-Могилянской Академии по специальности финансы.

Работая в юридических отделах предприятий, она убедилась, что главное в любом процессе и трансформации - это люди.

— Особое внимание всегда уделяла защите прав своих коллег, созданию и развитию профсоюзов, делала всё возможное, чтобы сотрудники получали возможность материальной помощи, профессионального, личностного развития и других социальных благ, - рассказала Елена Нестеренко.

Арсен Гаспарян баллотируется в депутаты Николаевского горсовета от «Слуги народа» по 5 округу в Ингульском районе. Окончил Харьковский государственный юридический университет им. Ярослава Мудрого в 2010 году. Имеет более 10 лет практики. Последний год – помощник-консультант народного депутата Украины в Ингульском районе.

Арсен Гаспарян поделился главными уроками, извлеченными из работы юристом: справедливость есть и безвыходных ситуаций не бывает.

— Уже год наблюдаю, огромное количество запросов, с которыми обращаются жители Ингульского района, и понимаю, какие сферы нужно развивать, а какие реорганизовывать с нуля. Некоторые проблемы кажутся николаевцам нерешаемыми – настолько долго они висят над ними мертвым грузом. Однако в моей практике был успешный опыт выхода из тупиковых ситуаций, и я убежден, что безвыходных ситуаций не бывает, - рассказа Арсен Гаспарян.

Ранее сообщалось, что Елена Нестеренко рассказала, что одним из ее приоритетов является решение вопроса строительства объездной дороги, что позволит разгрузить Николаев от крупногабаритного транспорта, улучшить экологию, сделать город более комфортным и безопасным.