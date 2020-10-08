Патрульная полиция запустила в соцсети Youtube видеокурсы по самозащите и оказанию первой медицинской помощи.

Об этом сообщается на официальном Youtube-канал Патрульной полиции.

– Это ролики по основам самозащиты, физической подготовки и первой медицинской помощи от подготовленных патрульных. Считаю важным рассказывать людям о таких серьезных вещах, но надеюсь, что никто никогда не попадет в ситуации, где эти знания могут пригодиться, - говорит первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

Сейчас на канале 9 видеороликов. В частности, курсы посвящены таким темам:

- защита от ударов;

- защита от захватов;

- подручные средства самозащиты;

- остановка кровотечения

- массаж сердца;

- тест Купера.

Напомним, в Николаеве для помощи гражданам на карантине полицейские запустили чат-бот по противодействию домашнему насилию.