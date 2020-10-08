Патрульная полиция запустила в соцсети Youtube видеокурсы по самозащите и оказанию первой медицинской помощи.
Об этом сообщается на официальном Youtube-канал Патрульной полиции.
– Это ролики по основам самозащиты, физической подготовки и первой медицинской помощи от подготовленных патрульных. Считаю важным рассказывать людям о таких серьезных вещах, но надеюсь, что никто никогда не попадет в ситуации, где эти знания могут пригодиться, - говорит первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Сейчас на канале 9 видеороликов. В частности, курсы посвящены таким темам:
- защита от ударов;
- защита от захватов;
- подручные средства самозащиты;
- остановка кровотечения
- массаж сердца;
- тест Купера.
Напомним, в Николаеве для помощи гражданам на карантине полицейские запустили чат-бот по противодействию домашнему насилию.
Патрульная полиция запустила в соцсети Youtube видеокурсы по самозащите и оказанию первой медицинской помощи.
Об этом сообщается на официальном Youtube-канал Патрульной полиции.
– Это ролики по основам самозащиты, физической подготовки и первой медицинской помощи от подготовленных патрульных. Считаю важным рассказывать людям о таких серьезных вещах, но надеюсь, что никто никогда не попадет в ситуации, где эти знания могут пригодиться, - говорит первый заместитель главы Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.
Сейчас на канале 9 видеороликов. В частности, курсы посвящены таким темам:
- защита от ударов;
- защита от захватов;
- подручные средства самозащиты;
- остановка кровотечения
- массаж сердца;
- тест Купера.
Напомним, в Николаеве для помощи гражданам на карантине полицейские запустили чат-бот по противодействию домашнему насилию.