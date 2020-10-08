Александр Васильев

Кандидат в депутаты Николаевского областного совета от партии «Слуга народа» Александр Васильев поделился своим видением развития региона.

Об этом пишет пресс-служба партии «Слуга народа».

В частности, Александр Васильев рассказал, что у него есть опыт работы на предприятии, который он планирует применить в работе депутатом облсовета.

— Мое предприятие — одно из первых органических заводов по производству подсолнечного масла в Украине. Мы сотрудничаем не только с европейскими компаниями. На предприятии мы создаем безопасные и удобные условия работы для сотрудников, а также соблюдаем все нормы при производстве продукции. Стараемся идти в ногу со временем: внедряем современные методы контроля качества продукции, обмениваемся опытом со своими коллегами и партнерами, - сказал Александр Васильев. Опыт, который уже приобрёл, хочу перенести и внедрить в свою политическую деятельность.Те принципы, на которых построены органические хозяйства, это контроль за соблюдением и выполнением всех инструкций и норм. Мое жизненное кредо — это порядочность, честность, принципиальность в принятии решение, - сказал Александр Васильев.

Александр Васильев считает, что развитие Николаевской области возможно только в том случае, если к власти придут честные, порядочные и самодостаточные люди, которые «готовы работать на благо громады, а не на свой карман».

— Свою область я вижу успешной, развивающейся, без коррупции и бюрократии. С той командой, которой мы идем на выборы, я уверен на 99% в успехе!, - добавил он.

Напомним, что кандидат в депутаты Николаевского городского горсовета от партии «Слуга народа» по округу №5 (Ингульский район) Сергей Бурковец рассказал, что вместе с командой политсилы будет развивать город.