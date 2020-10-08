Сергей Бурковец

Кандидат в депутаты Николаевского городского горсовета от партии «Слуга народа» по округу №5 (Ингульский район) Сергей Бурковец рассказал, что вместе с командой политсилы будет развивать город.

Об этом он рассказал в интервью НикВести.

В частности, Сергей Бурковец сказал, что надеется на поддержку избирателей, которые предоставят ему возможность реализовывать необходимые Николаеву проекты.

— В том числе и потому, что вижу реальные шаги правительства в развитии отраслей. Понимаете, зачастую человеку, не особо интересующемуся вопросами экономики, непросто увидеть в тех или иных решениях перспективы развития. Ведь каждому из нас просто хочется безопасно и в достатке жить. Я иду в горсовет от «Слуги народа», чтобы вместе с командой реальных профи воплощать толковые идеи на уровне города. С правильным пониманием того, кто и за что должен отвечать, кто чем заниматься. Если не пройдем мы, реальные производственники, то снова пройдут распильщики бюджетов и депутаты — «решалы с опытом». Поэтому я пробую достучаться до каждого и надеюсь на поддержку, - сказал Сергей Бурковец.

Напомним, что директор «ЮгСудоремонт» Сергей Бурковец обратил внимание депутатов Николаевского городского совета и мэра Александра Сенкевича на проблему отсутствия в городе какого-либо работающего бассейна.