Министр финансов США Стивен Мнучин призвал Украину и Беларусь не допустить отката в построении демократии и свободных рынков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Голос Америки.

«Чрезвычайно важно, чтобы страны, где работает Европейский банк реконструкции и развития, включая Украину и Беларусь, не допустили отката» в построении рыночной экономики и демократии, сказал министр финансов США Стивен Мнучин в своем обращении на открытии ежегодного собрания ЕБРР накануне.

По словам Мнучина, пандемия COVID-19 стала значительным вызовом для мировой экономики. Именно страны, достигшие меньше прогресса в переходе к рыночной экономике, по его мнению, вероятно, пострадают от экономического кризиса больше всего.

— Эти страны подошли к кризису с меньшими фискальными запасами, менее благоприятным инвестиционным климатом и большей зависимостью от переводов из-за рубежа. Малые и средние предприятия в таких отраслях, как туризм, пострадают больше всего, - заявил министр.

По его словам, единственным путем выхода из кризиса является «преданность свободным рынкам, предпринимательству, многопартийной демократии и плюрализму», отметил чиновник. Он призвал ЕБРР поддерживать содержательные реформы экономики и управления в Украине, а в Беларуси продвигать законные демократические процессы.

Также Мнучин подтвердил поддержку США ЕБРР и напомнил, что США оказывают Украине поддержку как через эту оганизацию, так и на двусторонней основе.

— Соединенные Штаты продолжают поддерживать ЕБРР и недавно оказали поддержку программам ЕБРР, направленным на продвижение развития малых и средних предприятий в регионе, а также реформу управления в Украине, через дополнительные двусторонние ресурсы донорских грантовых программ, - сказал Мнучин.

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