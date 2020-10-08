11 октября в Николаеве состоится презентация книги «Сто слов об Андрее Антонюке».

Об этом НикВести сообщили организаторы мероприятия.

Презентация состоится в Доме художника (проспект Центральный, 96) в 12:00.

Как сообщалось, книга является издательским проектом «Благотворительного фонда Андрея Антонюка» и ОО «Николаевщина — надежный партнер».

Композиционно книга состоит из вступительной статьи кандидата филологических наук Тараса Креминя, собственно воспоминаний, отдельных публикаций в медиа, а также записей из книг отзывов на выставках художника. При этом, важная составляющая — галерея репродукций картин и зарисовок Антонюка 1963-2013 годов, часть из которых публикуется впервые. Помимо этого, в книге собрано до 1000 фото.

Также в книги размещены копии документов о присвоение звания лауреата Государственной премии Украины имени Тараса. Шевченко.

Среди соавторов международного проекта народные художники Украины Иван Марчук и Феодосий Гуменюк. Также в книге опубликованы воспоминания журналиста Голубовского, который был инициатором первой выставки Антонюка в редакции одесской газеты «Комсомольское знамя» (1967), организатора «квартирников» в Одессе и Москве, коллекционера и галерейщика из Великобритании Асриева, всемирно известного журналиста, главного редактора журнала «Огонек» Коротича, главы Комитета по присуждению Национальных премий Украины имени Тараса Шевченко Макарова и многих других.

Помимо этого, отдельный блок статей написано учредителями благотворительного фонда Андрея Антонюка: народным депутатом Украины VII созыва, главой Николаевской ОГА (2014-2016) Вадимом Мериковим, директором Судостроительного завода «Океан» Василием Капацыной, художником Антонюком, заслуженным журналистом Украины, начальником отдела информационного обеспечения Николаевского городского совета Хоржевской, главой Николаевского общества еврейской культуры Гольденбергом и художником Бахтовым.

Андрей Данилович Антонюк (1943 — 2013) — украинский живописец. Родился в Богополе (ныне город Первомайск). Детство провел на живописных берегах реки Синюхи. Окончил Одесское государственное художественное училище имени Грекова. В 1970 году стал членом Национального союза художников Украины, а на следующий год переехал в Николаев. В 1989 году Андрею Антонюку присвоили звание «Заслуженный художник УССР». В 1994 году получил Государственную премию Украины им. Тараса Шевченко за серию картин: «Митрополит Иларион», «Феофан Прокопович», «Поклонение земле и водам», «Богопольськая Мадонна», «Разговор с Вселенной» мастер. В 1996 году - Почётный горожанин Николаева, в 2006 - Человек года (Николаев), а в 2007 году получил звание «Народный художник Украины».

Напомним, что в Николаевской облгосадминистрации создали комитет, который будет присваивать областную премию народного художника Украины Андрея Антонюка.