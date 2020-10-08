В николаевских школах № 20 и № 44 проходит капитальный ремонт спортивного зала и площадки.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Гайду.

Так, средства для ремонта объектов были выделены в качестве субвенции из госбюджета при содействии народного депутата.

— Мы с командой стремимся помогать школам, добиваясь финансирования именно на это направление. Наши усилия не были напрасными — благодаря выделенным средствам на капитальные ремонты спортивного зала и спортивной площадки в средних школах № 20 и № 44 ученики будут иметь больше возможностей для занятий спортом и активного досуга.

Сегодня посетили эти учебные заведения, ознакомились с ходом работ, пообщались с руководством школ, узнали о других актуальные потребности и о том, чем еще мы можем помочь. Ведь помощь жителям города и развитие возможностей для молодого поколения — приоритеты нашей команды, — написал Александр Гайду.

Ранее народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Гайду передал Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней четыре сотни кислородных масок.