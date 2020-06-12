Сегодня, 12 июня, народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Гайду передад Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней четыре сотни кислородных масок.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

«Сегодня встретились со Светланой Фёдоровой в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и передали 400 кислородных масок. Благодарен всем врачам, которые спасают нас в такое сложное время. Желаю вам здоровья и сил, берегите себя!», — написал Александр Гайду.

Напомним, народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева, Давид Арахамия и Игорь Копытин передали Николаевскому областному центру лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) медпрепараты и антисептики.

Ранее сообщалось, что в больницу № 3 Николаева, готовую к лечению больных коронавирусом, передали дезинфицирующее стирально-сушильное оборудование.