Сегодня, 12 июня, народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Гайду передад Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней четыре сотни кислородных масок.
Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня встретились со Светланой Фёдоровой в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и передали 400 кислородных масок. Благодарен всем врачам, которые спасают нас в такое сложное время. Желаю вам здоровья и сил, берегите себя!», — написал Александр Гайду.
Напомним, народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева, Давид Арахамия и Игорь Копытин передали Николаевскому областному центру лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) медпрепараты и антисептики.
Ранее сообщалось, что в больницу № 3 Николаева, готовую к лечению больных коронавирусом, передали дезинфицирующее стирально-сушильное оборудование.
Сегодня, 12 июня, народный депутат от партии «Слуга народа» Александр Гайду передад Николаевскому областному центру лечения инфекционных болезней четыре сотни кислородных масок.
Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.
«Сегодня встретились со Светланой Фёдоровой в КНП «Николаевский областной центр лечения инфекционных болезней» и передали 400 кислородных масок. Благодарен всем врачам, которые спасают нас в такое сложное время. Желаю вам здоровья и сил, берегите себя!», — написал Александр Гайду.
Напомним, народные депутаты Украины от партии «Слуга народа» Ирина Аллахвердиева, Давид Арахамия и Игорь Копытин передали Николаевскому областному центру лечения инфекционных заболеваний (ЦИЗ) медпрепараты и антисептики.
Ранее сообщалось, что в больницу № 3 Николаева, готовую к лечению больных коронавирусом, передали дезинфицирующее стирально-сушильное оборудование.